Putin'den Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek Açıklaması
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Putin'den Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek Açıklaması

Putin'den Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına destek Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasını desteklediklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasını desteklediklerini söyledi.

Putin, yetkililer ile yaptığı toplantıda Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet hakkının kaldırılması konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa'daki bu fikrin Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) acil durumlar için benzer hakların kaldırılmasına yönelik kurallarına uygun olduğunu vurgulayan Putin, "Pandemi de acil durum. Elbette Rusya modern koşullarda böyle bir yaklaşımı destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Bu gibi durumlarda maksimum kar değil, insanların güvenliğini düşünmek zorunda olduklarını kaydeden Putin, dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğunda aşıların kullanılmasıyla ancak güvenliğin sağlanabileceğini, toplum bağışıklığının da bu şekilde oluşabileceğini belirtti.

Putin, Rusya'nın aşı üretimi için teknolojisini diğer ülkelere aktaran tek ülke olduğunu ifade etti.

Turizm ülkelerinin salgın durumuna göre uygun kararlar alınacak

Turizm sektörünün ekonomide önemli yer tuttuğu, ülkelerdeki salgın durumunu yakından takip ettiklerini ve buna göre kararlar alacaklarını dile getiren Putin, "Pek çok ülkede turizm alanı ekonomi için oldukça önemli. Böyle bir durum olağanüstü tehlikeli, özellikle de sezon başlarken. Fakat biz uzmanların yardımıyla bu ülkelerdeki gelişmekte olan durumu dikkatli şekilde takip edeceğiz ve turistlerimiz için uygun kararlar alacağız." dedi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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