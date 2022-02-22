Putin Ayrılıkçı Bölgeleri Tanımaya Batı Yaptırıma Hazırlanıyor
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Rusya Lideri Vladimir Putin'in kısa süre içinde Rus televizyonuna, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıma konusunda açıklama yapacağı haberi diplomasi kulislerini hızlandırdı.
Rusya Lideri Vladimir Putin'in kısa süre içinde Rus televizyonuna, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıma konusunda açıklama yapacağı haberi diplomasi kulislerini hızlandırdı. Ayrıntıları Arzu Çakır Paris'ten bildiriyor
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