Putin Ayrılıkçı Bölgeleri Tanımaya Batı Yaptırıma Hazırlanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin Ayrılıkçı Bölgeleri Tanımaya Batı Yaptırıma Hazırlanıyor

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Rusya Lideri Vladimir Putin'in kısa süre içinde Rus televizyonuna, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıma konusunda açıklama yapacağı haberi diplomasi kulislerini hızlandırdı.

Rusya Lideri Vladimir Putin'in kısa süre içinde Rus televizyonuna, Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıma konusunda açıklama yapacağı haberi diplomasi kulislerini hızlandırdı. Ayrıntıları Arzu Çakır Paris'ten bildiriyor

DailyMotion.com - Güncel

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title