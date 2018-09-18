Puşkov Rusya ve Türkiye'nin İdlib Anlaşmasını Yorumladı

Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasının askeri senaryodan kaçınmak için alınan ara eylem olduğunu söyledi.

Puşkov, "Rossiya Segodnya" basın merkezinde yaptığı açıklamada, "İdlib'de silahsızlık alanının kurulmasının askeri senaryodan kaçınma çabası olarak mantıklı olduğunu düşünüyorum. Fakat daha uzun perspektifte bu sorun devam ediyor. Bu Suriye'de askeri çatışmadan vazgeçilmesini sağlayacak bir ara karar" dedi.

Puşkov, askeri senaryodan vazgeçilmesinin İdlib'in geleceğine ilişkin sorunları çözmeyeceğinin altını çizdi. - Moskova