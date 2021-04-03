PURWOKERTO - Endonezya'da polis kiliselerde güvenlik önlemlerini artırdı
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PURWOKERTO - Endonezya'da polis kiliselerde güvenlik önlemlerini artırdı

Anadolu Ajansı / Anton Raharjo - Haberler | Güncel

Endonezya güvenlik güçleri Paskalya Bayramı öncesinde kilise girişlerinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Endonezya güvenlik güçleri Paskalya Bayramı öncesinde kilise girişlerinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Endonezya'nın Güney Sulawesi eyaletinin Makassar kentinde 28 Mart'ta Katolik Kilisesi'ne iki intihar bombacısı tarafından düzenlenen ve Katoliklerin "Palmiye Pazarı" adı verdikleri Paskalya Bayramı'ndan önceki kutlamayı hedef alan saldırı sonrası Purwokerto kentinde polis ekipleri kilise girişinde güvenlik önlemlerini artırdı.

PURWOKERTO - Endonezya'da polis kiliselerde güvenlik önlemlerini artırdı
PURWOKERTO - Endonezya'da polis kiliselerde güvenlik önlemlerini artırdı
PURWOKERTO - Endonezya'da polis kiliselerde güvenlik önlemlerini artırdı
PURWOKERTO - Endonezya'da polis kiliselerde güvenlik önlemlerini artırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anton Raharjo

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