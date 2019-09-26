Pursaklar'da Halk Meclis Toplantısı yapılıyor

26.09.2019 11:58

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Halk Meclis Toplantısı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Belediye tarafından yeni hayata geçirilen Halk Meclis Toplantıları kapsamında Mimar Sinan, Altınova ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Belediye Başkanı Çetin, yapacağı hizmetler ile ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Sadece Halk Meclis Toplantıları ile değil, ev ve esnaf ziyaretleriyle de hemşehrileri ile bir araya geldiklerini belirten Çetin, karar alma sürecinde vatandaşla iç içe olmak istediklerini dile getirdi.

Buluşmaları program dahilinde mahalle mahalle gerçekleştirmeye devam edeceklerini anlatan Çetin, "Hemşehrilerimizle görüşerek onlardan gelen taleplere göre hareket edecek, diğer taraftan bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları değerlendireceğiz. Yaptığımız çalışmalarımızı anlatacağız, yapamadıklarımızın nedenlerini sunacağız. İlçemizi hemşehrilerimizle birlikte yöneteceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA