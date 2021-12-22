Pursaklar'da belediye personeline etkili iletişim semineri

Ankara'nın Pursaklar Belediyesi, "Etkili İletişim ve Beden Dili" eğitim semineri düzenledi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen kurum içi eğitim çalışmasına birim müdürleri başta olmak üzere belediye çalışanları katıldı.

Seminerde katılımcılara iş yaşamında etkili iletişim teknikleri, güzel konuşma, dinleme, empati, beden dilini ve iletişim becerilerine yönelik bilgi aktarıldı.