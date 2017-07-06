Pulur Mahallesi Yenilendi

Sivas Belediyesinin Pulur Mahallesi'nde bu yıl başlattığı altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sami Aydın, Pulur Mahallesi'nde yapılan çalışmaları, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karaman ve mahalle muhtarı Ogün Bekçioğlu ile inceledi.





Belediye Başkanı Aydın, 2014 yılında 65 mahallede yapılacak çalışmaları 5 yıla göre planladıklarını kaydetti.



Aydın, "Her yıl 15 veya 17 mahallede altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı yaparak mahallelerde oluşan eksiklikleri gideriyoruz." ifadesini kullandı.



Bazı vatandaşların "Belediye neden asfalt ve kaldırıma bu denli özen gösteriyor?" dediğini aktaran Aydın, şöyle devam etti:



"Sivası'mız için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Geçen yıl itibarıyla 33 mahallemizi tamamen bitirdik. Takdir edersiniz ki bu şehrin tamamını planladık. Bu program dahilinde bütün şehri tamamlayacağız. Biz tamir veya yama anlayışıyla değil, tamamen yenileme anlayışıyla hareket ediyoruz. Bir mahallede çalışmaya başladığımız zaman otopark, altyapı, kaldırım, yeşil alan bütün her ihtiyacını değerlendiriyoruz. Biz şehri altıyla, üstüyle komple değiştirmeyi planlıyoruz. Sivas Belediyesi koordineli şekilde çalışıyor. Sivas'ın eski asfalt kapasitesini 5'e katlamış durumdayız. Kaldırım ve yol çalışmaları da aynı şekilde devam ediyor."



Sivas Belediyesine yaptığı çalışmalar için teşekkür eden muhtar Bekçioğlu ise, "Sivas'ta toplam 60 bin metrekare taş yapılırken bizim mahallemize 10 bin metrekare taş yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.