Pülümür'de eğitime 1 günlük kar tatili (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pülümür'de eğitime 1 günlük kar tatili (2)

Pülümür'de eğitime 1 günlük kar tatili (2)
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Haberler | Güncel

2 İLÇEDE DAHA OKULLARA KAR TATİLİ Tunceli'nin Ovacık ile Nazimiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bir gün ara verildi.

2 İLÇEDE DAHA OKULLARA KAR TATİLİ

Tunceli'nin Ovacık ile Nazimiye ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle, eğitime bir gün ara verildi. İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ve Nazimiye ilçelerimizde eğitime Pazartesi günü ara verilmiştir" denildi.


MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

MUŞ'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 30 KİŞİ KURTARILDI

 YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

YÜKSEKOVA'DA BUZLANAN YOLLARDA SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title