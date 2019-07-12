Pucca'nın hapis cezasına ilk tepki eşinden geldi: Beni öldürmeleri lazım!
Uyuşturucuya özendirmekten 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz'ün eşi, mahkeme kararına sert tepki gösterdi. Eş Serhat Osman Karagöz, tepkisini sosyal medya hesabından, ''Sen teslim olmadan önce beni öldürmeleri lazım'' diye yazdı.
Pucca adıyla tanınan ve sosyal medyada binlerce takipçisi yazar Pınar Karagöz, Pablo Escobar ile ilgili attığı bir tweet nedeniyle uyuşturucuya özendirdiği öne sürülerek 5 yıl 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından sosyal medya hesabından ağlayarak "Ben size ne yaptım" diyerek karara isyan eden Pucca'ya ilk destek eşi Serhat Osman Karagöz'den geldi.
"YOK YOK AKLINIZI KAYBETMEDİNİZ"
Oyuncu Serhat Osman Karagöz, sosyal medya hesabından eşi Pınar Karagöz'e verilen cezaya tepkisini şu sözleriyle dile getirdi: ''Narcos dizisini izleyip, üstüne escobar ile attığı tweet yüzünden 7 yıl hapis cezası üstüne para cezası aldı Pucca... Yok yok aklınızı kaybetmediniz ben de ilk önce öyle düşündüm.
"GÜNAH BE GÜNAH"
"Ne yazacağımı bile bilmiyorum şu an. Sadece günah be günah, 2 yaşında çocuğumuz var! Ben ilerde Batı'ya ne diyeceğim, 'annen muhalif olduğu için, 12 tane dava açıldı hakkında, aralarından tek suçlu bulunduğu tweet, Escobar'a yazdığı oldu."
"BENİ ÖLDÜRMELERİ LAZIM"
"7 sene hapis cezası aldı' bu kız tecavüzcü olsaydı, hayvanlara zarar veren bir adi olsaydı, hırsız olsaydı alkışlanarak çıkardı o mahkemeden. Pınar neye inanıyorsan o şahidim olsun senin teslim olmandan önce beni öldürmeleri lazım. Eminim, bir yolu vardır, yoksa bile ben varım! Bazen ortadan ikiye bölünsün istiyorum dünya bunun temyizi var olmazsa böleriz dünyayı ortadan ikiye ..."
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Karım uyusturucuya özendiriyor diyecek değilya hemen suçu devletimize at yüzsüz herif konuyu nasılda çarpıtıyorCevap Yaz 60 41 Yayından Kaldır
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Polis savci kapina geldimide aynisini soyle de duyalim. Sizi gidi klavye delikanlilari. Sanal alemin fisini cekseler hepiniz issiz kalacaksinizCevap Yaz 67 24 Yayından Kaldır
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gerçekten kötü bir insansın sen. Umarım Allah seni islah eder.34 50 Yayından Kaldır
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Evet ortada bir suç var ama kötü niyetli olarak işlendiğine inanmıyorum. Çoluğu çocuğu olan bir insan bu kadar risk etmez çünkü kendini. . . Devlet affedicidir ve bu olayda da vatandaşına anlayışlı davranmalıdır. Para cezası verilip, tüm sosyal hesaplarının iptal edilmesi uygun bir ceza olur. 7 yıl gibi bir ceza çok acımasız.Cevap Yaz 30 34 Yayından Kaldır
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Ortada bir suç varsa, ceza da kaçınılmaz. Ancak, satıcılara bile bu kadar ceza verildiğini düşünmüyorum.Cevap Yaz 61 11 Yayından Kaldır
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İYİ YAAAAA. . . NE GÜZEL!!! FENOMEN OLDUM DİYE HER HALTI YİYEBİLECEĞİNİ Mİ SANIYORSUN, UKALA!!! SOSYAL MEDYANIN NİMETLERİNDEN FAYDALANIRKEN SINIRLARINI BİLMEZSEN SANA HUKUK HATIRLATIR. . . ESCOBAR NE LAAAAA. . . . DÜNYANIN EN BÜYÜK MAFYALARINDAN. . . NE İŞİN OLUR SENİN. . . !!!?? SEN TÜM SOSYAL MEDYAYA ÖRNEK OLACAN. . . BÜYÜĞÜ VAR KÜÇÜĞÜ VAR. . . ÇOLUĞU VAR ÇOCUĞU VAR. . . KURALSIZ MISIN SEN? ADAM GİBİ GÜZEL ÖRNEK OLSANA???Cevap Yaz 90 31 Yayından Kaldır
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UMARIM SENDE BİR GÜN ATTIĞIN TWET YÜZÜNDEN 7 YIL ALIRSIN !28 48 Yayından Kaldır
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o nekadar kötü seyler yapıp yayınlıyor veya söylüyorsa sende çocuklarına böyle şeyleri izlettigin ve izin verdiğin için bi okadar suçlusun suç hiç bir zaman tek taraflı olmaz11 28 Yayından Kaldır
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kustra bakmayın ne ekersen onu biçersin.Cevap Yaz 58 41 Yayından Kaldır
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Yeni Nesil Çok Enteresan Nezih Mod Takılcam Ayağına Türk olmaktan çıkıp Farklı Bir Kimliğe bürünüyorlar Netflix Dizleri ile Yatıp Kalkmalar Yabancı Şarkı Dışında Şarkı Dinlememeler Türk olarak Doğdun be güzel kardeşim Özümüzde güzel Sözümüzde.Cevap Yaz 55 22 Yayından Kaldır
Serenay Sarıkaya, kendisi için "Evli kulüp başkanından hamile mi?" diyen sunucu Pınar Ergüner'e dava açtı