Pucca'nın hapis cezasına ilk tepki eşinden geldi: Beni öldürmeleri lazım!

Pucca adıyla tanınan ve sosyal medyada binlerce takipçisi yazar Pınar Karagöz, Pablo Escobar ile ilgili attığı bir tweet nedeniyle uyuşturucuya özendirdiği öne sürülerek 5 yıl 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından sosyal medya hesabından ağlayarak "Ben size ne yaptım" diyerek karara isyan eden Pucca'ya ilk destek eşi Serhat Osman Karagöz'den geldi.

"YOK YOK AKLINIZI KAYBETMEDİNİZ"

Oyuncu Serhat Osman Karagöz, sosyal medya hesabından eşi Pınar Karagöz'e verilen cezaya tepkisini şu sözleriyle dile getirdi: ''Narcos dizisini izleyip, üstüne escobar ile attığı tweet yüzünden 7 yıl hapis cezası üstüne para cezası aldı Pucca... Yok yok aklınızı kaybetmediniz ben de ilk önce öyle düşündüm.

"GÜNAH BE GÜNAH"

"Ne yazacağımı bile bilmiyorum şu an. Sadece günah be günah, 2 yaşında çocuğumuz var! Ben ilerde Batı'ya ne diyeceğim, 'annen muhalif olduğu için, 12 tane dava açıldı hakkında, aralarından tek suçlu bulunduğu tweet, Escobar'a yazdığı oldu."

"BENİ ÖLDÜRMELERİ LAZIM"

"7 sene hapis cezası aldı' bu kız tecavüzcü olsaydı, hayvanlara zarar veren bir adi olsaydı, hırsız olsaydı alkışlanarak çıkardı o mahkemeden. Pınar neye inanıyorsan o şahidim olsun senin teslim olmandan önce beni öldürmeleri lazım. Eminim, bir yolu vardır, yoksa bile ben varım! Bazen ortadan ikiye bölünsün istiyorum dünya bunun temyizi var olmazsa böleriz dünyayı ortadan ikiye ..."