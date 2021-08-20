PUBG Taaruz tüfekleri ve hafif makineli silahlarına bazı değişiklikler getiriyor!
PUBG: Taaruz tüfekleri ve hafif makineli silahları güncellendi!
Battle Royale oyun devlerinden PUBG Taaruz tüfekleri ve hafif makineli silahlarına bazı değişiklikler getiriyor. Güncellemenin tamamı hakkında bilgi edinmek için yazıyı takip edebilirsiniz!
Keskin Nişancı Tüfekleri
Aşağıdaki Keskin Nişancı Tüfeklerinin balistik özellikleri düzenlendi:
Kar98k (Julie'nin Kar98k'sı)
Mosin-Nagant
M24
Namlu hızı artırıldı (+20-25 m/s)
Mermi gidiş hattı biraz düzleştirildi
Sürme azaltıldı
Uzun menzilde hasar katsayısı artırıldı (0,9 › 0,95)
Aşağıdaki Keskin Nişancı Tüfeklerinin bazı mekanik özellikleri düzenlendi:
Kar98k (+Julie'nin Kar98k'sı)
Mosin-Nagant
M24
Kurma gecikmesi azaltıldı (%10)
Kurma hızı artırıldı
Kurma sonrası dürbüne daha hızlı geçiş
Atış hızı artırıldı (%20)
SNT'LER
Aşağıdaki dengeleme değişiklikleri SNT'lere uygulandı:
Mini 14, QBU, SKS ve SLR'nin uzun menzilde mermi düşümü artırıldı ve hasar katsayısı azaltıldı.
Mk12'nin uzun menzilde hasar katsayısı azaltıldı. (%5-10)
QBZ ve G36C'nin verimliliği, orta ve uzun menzilli çatışmalarda diğer TT'lere kıyasla fazlasıyla zayıf kalıyordu.
QBZ
Hasar artırıldı (41 › 42)
Yatay geri tepme biraz azaltıldı
G36C
Yatay geri tepme biraz azaltıldı
AMT'LER
DP28, yakın menzilli çatışmalarda DPS bakımından eksik kalıyordu. Verilerimiz ayrıca M249'un da orta ve uzun menzilli karşılaşmalarda kontrol konusunda biraz yardıma ihtiyacı olduğunu gösteriyordu.
DP-28
Hasar artırıldı (51 › 52)
M249
Uzun yaylım ateşi sırasında yatay geri tepme azaltıldı
HMS'LER
Tüm HMS'ler arasında en düşük sahip olan PP-19 Bizon, orta ve uzun menzilli çatışmalarda KDR bakımından iyi performans gösteriyordu. Fakat yakın mesafede düşündüğümüzden daha dezavantajlı durumdaydı.
PP-19 Bizon
Hasar artırıldı (35 › 36)
Kaynak: Playerbros