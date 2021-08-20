PUBG Taaruz tüfekleri ve hafif makineli silahlarına bazı değişiklikler getiriyor!

PUBG: Taaruz tüfekleri ve hafif makineli silahları güncellendi!

Battle Royale oyun devlerinden PUBG Taaruz tüfekleri ve hafif makineli silahlarına bazı değişiklikler getiriyor. Güncellemenin tamamı hakkında bilgi edinmek için yazıyı takip edebilirsiniz!

Keskin Nişancı Tüfekleri

Aşağıdaki Keskin Nişancı Tüfeklerinin balistik özellikleri düzenlendi:

Kar98k (Julie'nin Kar98k'sı)

Mosin-Nagant

M24

Namlu hızı artırıldı (+20-25 m/s)

Mermi gidiş hattı biraz düzleştirildi

Sürme azaltıldı

Uzun menzilde hasar katsayısı artırıldı (0,9 › 0,95)

Aşağıdaki Keskin Nişancı Tüfeklerinin bazı mekanik özellikleri düzenlendi:

Kar98k (+Julie'nin Kar98k'sı)

Mosin-Nagant

M24

Kurma gecikmesi azaltıldı (%10)

Kurma hızı artırıldı

Kurma sonrası dürbüne daha hızlı geçiş

Atış hızı artırıldı (%20)

SNT'LER

Aşağıdaki dengeleme değişiklikleri SNT'lere uygulandı:

Mini 14, QBU, SKS ve SLR'nin uzun menzilde mermi düşümü artırıldı ve hasar katsayısı azaltıldı.

Mk12'nin uzun menzilde hasar katsayısı azaltıldı. (%5-10)

QBZ ve G36C'nin verimliliği, orta ve uzun menzilli çatışmalarda diğer TT'lere kıyasla fazlasıyla zayıf kalıyordu.

QBZ

Hasar artırıldı (41 › 42)

Yatay geri tepme biraz azaltıldı

G36C

Yatay geri tepme biraz azaltıldı

AMT'LER

DP28, yakın menzilli çatışmalarda DPS bakımından eksik kalıyordu. Verilerimiz ayrıca M249'un da orta ve uzun menzilli karşılaşmalarda kontrol konusunda biraz yardıma ihtiyacı olduğunu gösteriyordu.

DP-28

Hasar artırıldı (51 › 52)

M249

Uzun yaylım ateşi sırasında yatay geri tepme azaltıldı

HMS'LER

Tüm HMS'ler arasında en düşük sahip olan PP-19 Bizon, orta ve uzun menzilli çatışmalarda KDR bakımından iyi performans gösteriyordu. Fakat yakın mesafede düşündüğümüzden daha dezavantajlı durumdaydı.

PP-19 Bizon

Hasar artırıldı (35 › 36)

Kaynak: Playerbros