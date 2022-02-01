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PUBG oynayan çocuk, annesini ve üç kardeşini öldürdü

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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PUBG oynayan çocuk, annesini ve üç kardeşini öldürdü

Pakistan'da PUBG adlı savaş oyununu oynayan 18 yaşındaki genç, annesini ve üç kardeşini silahla öldürdü. Gencin, cinayetlerden sonra oyundaki gibi aile üyelerinin yeniden hayata döneceklerini düşündüğünü söylediği iddia edildi.

Pakistan'da 18 yaşındaki Ali Zain adlı oyun bağımlısı genç, 18 Ocak günü polis ekiplerine annesini, bir erkek ve iki kız kardeşini silahla öldürdüğünü itiraf etti.

YENİDEN DİRİLECEKLERİNİ DÜŞÜNMÜŞ

Açıklanan bilgilere göre, Zain'in PUBG adındaki oyunun bağımlısı olduğu aktarıldı. Polisin; ailesini öldüren çocuğun, aile üyelerini öldürdükten sonra oyundaki gibi yeniden hayata döneceklerini düşündüğünü söylediği iddia edildi.

TEK VAKA BU DEĞİL

Emniyet yetkilileri Lahore kentinde meydana gelen olayın tek olmadığını belirterek oyunun yasaklanması talebinde bulundu. PUBG oyunu, şiddet içermesi sebebiyle daha önce Pakistan'da yetkililer tarafından geçici olarak kapatılmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Pubg, Dünya, Haber

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Yorumlar (1)

Gam Inpla:

Pakistanlilar salak ise bilgisayar oyununun sucu ne? PUBG dunyanin neredeyse heryerinde senelerdir var.

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