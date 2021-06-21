PUBG: NEW STATE için yeni bir fragman yayınlandı!

Krafton'un yayıncılığını yaptığı PUBG: NEW STATE için yepyeni bir fragman yayınlandı. Yeni bir harita dahil olmak üzere, yalnızca mobil versiyona özel birkaç yeni mekanik gösterildi. İşte detaylar!

Krafton, PUBG için yayınladığı tanıtım fragmanında, birkaç mekanik ve yeni bir haritayı gözler önüne serdi. PUBG 2017 yılında yaptığı çıkışın ardından oyun dünyasına damga vurmuştu. İlk battle royale tiği oyunlarından birisi olan piyasaya çıkan PUBG için, açıklamada bulunan oyun geliştiricileri, "PUBG için sürekli çalışıyoruz. Oyunda birçok hata tespit ettik bunları düzelttik. Son dört yıl içinde birden fazla konsolda oynanabilirlik hedefimiz var." ifadeleri kullanıldı. PUBG'de yapılan yeniliklere bakacak olursak, oyunun ilerleyen zamanlarda daha da parlayacağını söylemek yanlış olmaz.

PUBG YouTube kanalı üzerinden paylaşılan son fragmanda, "TAEGO" başlıklı yeni güncelleme görücüye çıktı. Fragman, oyun için yeni bir başlangıcı temsil ediyor ve oyuncular artık resmi web sitesinden PUBG: NEW STATE'e erişim için kayıt olabiliyorlar. Yeni güncellemeyle, yeni 8x8 harita, yeni Pony Coupe araçlar, yeni silahlar, Paramo Chinook helikopterlerinin dönüşü ve yepyeni bir bölge oyuncularla buluşuyor.

PUBG: NEW STATE'e sürekli güncellemelerle yenilikler sunan geliştiriciler, daha kaliteli grafikler eklemek ve oynanışa yeni mekanikler eklemek için ara vermeden çalışıyorlar.

PUBG: NEW STATE YENİ FRAGMANI