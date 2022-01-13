Pubg Mobile yeni güncelleme ne zaman gelecek? New State Ocak güncellemesi ne zaman?

Pubg Mobile yeni güncelleme ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak ediliyor. PUBG New State'in Ocak güncellemesine gelecek güncellemeler için yama notlarını yayınladı ve eklenecek yeni silah hakkında bilgiler yer alıyor. New State Ocak güncellemesi ne zaman?

PUBG MOBILE 1.8 GÜNCELLEMESİ

Sürüm Güncellemesi: PUBG MOBILE: Akıbet

Güncellenen İçerik:

Akıbet

Yeni Klasik Mod Haritası

Eşleşme Modları - Klasik Moda git ve girmek için Akıbet'i seç.

Oyun Mekaniği:

Bombalar ve volkanik patlamalar, küçük Livik adasının arazisini değiştirdi. Yıllar sonra, hayatta kalanlar gelecekte karşılaşacakları tehditlere karşılık verebilmek için çok hazırlık yaptılar.

- Bilim ve teknolojinin gelişmesi sayesinde, tüm silahlar nişan almayı ve kontrolü kolaylaştıran bir AC Çekirdek Modül içerecek şekilde geliştirildi. Ayrıca, yeni dürbün de nişangâh kullanarak nişan almayı kolaylaştırır. Bu değişikliklerin oyunda ateş etmeyi daha eğlenceli hale getireceğini umuyoruz.

- Yeni haritada düşmanları bulmayı daha kolay hale getirmek için yerleşim bölgesinin büyüklüğü ile Oyun Alanının yoğunluğu azaltıldı.

- Karakterler varsayılan olarak, silahların verdiği hasar miktarını oyunculara gösteren bir Taktik Gözlük takarlar.

- Oyuncuların bir sonraki Oyun Alanına daha hızlı gidebilmesini sağlayan etkileşimli bir hava hattı eklendi.

- Her oyuncuya saf dışı kaldıktan sonra savaş alanına dönmek için 1 şans veren çağırma sistemi eklendi. Saf dışı kalan bir takım arkadaşını oyuna geri çağırmak için Çağrı Kulesini bul.

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PUBG MOBILE YENİ GÜNCELLEME NE ZAMAN?

12 Ocak saat 11:00'den (UTC+0) itibaren güncellemeleri yayınlamaya başlayacağız. Bu güncelleme için sunucu çevrimdışı olmayacak. Lütfen uygun bir ağ ortamında güncelleme yaptığından ve telefonunda yeterli alan bulunduğundan emin ol.

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