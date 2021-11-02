PUBG Mobile ve İsveçli süper spor otomobil üreticisi Koenigsegg ortaklığını duyurdular

İsveçli süper spor otomobil markası Koenigsegg, PUBG Mobile ile yaptığı iş birliği sonucunda 1 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında, Koenigsegg Jesko ve Koenigsegg Gemera'yı PUBG Mobile'de deneyebilirsiniz.

Kasım ayı boyunca PUBG Mobile oyuncuları, 1600 beygir gücünde, 5.0 litrelik çift turbo V8 motorlu bir Koenigsegg Jesko ve Koenigsegg Gemera'yı deneyimleyebilecek. Oyun içi görevler kısmından Koenigsegg'inizin görünümünü de değiştirebileceksiniz. Ayrıca grafiti, paraşüt, tava ve daha fazla birçok özel ödül veren görevleri tamamlamak için Etkinlik Merkezi'ne gidebilirsiniz.

PUBG Mobile'e gelen yeni Koenigsegg'ler CoupeRB aracıyla görünümü değişmektedir ve araçların gökkuşağı, gümüş rengi ve şafak rengi olmak üzere üç adet renk seçeneği bulunmaktadır.

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PUBG Mobile Yayıncılık Başkanı Vincent Wang'ın paylaştığı bir gönderide ise Koenigsegg ortaklığı ile ilgili şu sözlere yer verdi:

Koenigsegg, zaten hızlı olan bir sektöre çok sayıda yenilik getiren bir marka. Biz de ortaklıklar, oyun güncellemeleri ve daha fazlasıyla oyuncularımıza sürekli olarak yeni ve geliştirilmiş deneyimler sağlamaya çalışıyoruz. Koenigsegg'in tasarımcılarıyla işbirliğine giderek, süper araçların benzersiz işçiliğini ve sınırları zorlayan hızını PUBG MOBILE savaş alanına getiriyoruz ve oyunculara bunu deneyimlemeleri için yeni ve heyecan verici bir yol sunuyoruz

Süper spor araba Koenigsegg şimdi PUBG MOBILE'da!? En hızlısı olabilecek misin?



?? Jesko & Gemera modellerini denerken, sonsuz olasılıkları karşına alıp, rakiplerini geçebilirsin!??? #pubgmobile #koenigsegg pic.twitter.com/wNfIOMHcGx — PUBG Mobile Tu¨rkiye (@PUBGM_TR) November 1, 2021

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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