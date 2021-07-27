PUBG Mobile UC hilesi 2021! PUBG Mobile UC hilesi gerçek mi?

Dünyanın en popüler Battle Royale oyunlarından olan PUBG'nin mobil versiyonunda UC hilesi var mı? PUBG Mobile UC hilesi gerçek mi? PUBG Mobile UC hilesi nedir? soruların yanıtları haberimizde.

Battle Royale oyun devi PUBG Mobile'da yeni bir hile keşfedildiği iddiaları ortada dolaşıyordu. PUBG Mobile oyuncuları UC hilesi bulduğunu ve oyundaki özel içerikleri istedikleri gibi ulaşabildiği sızıntıları ortaya dolaşıyor. Peki, olan PUBG Mobile'da UC Hilesi diye bir hile var mı? Yoksa bu sadece dolandırıcıların oyuncuların hesaplarına çökmek için kullandıkları bir taktik mi? Bu sorulara gelin beraber cevap bulalım.

Bildiğiniz gibi oyun birçok hilecinin gazabına uğradı ve geliştiriciler bu dönemi atlatmak, bu gidişata bir dur demek için haftalık ban dalgaları oluşturmaya başladı. Oyunun ücretsiz bir şekilde oynanması da çoğu hilecinin oyuna hile ile tekrar dönmesine sebep oldu. Peki, son zamanlarda dillerden düşmeyen UC hilesi gerçek mi?

PUBG MOBILE UC HİLESİ NEDİR?

UC PUBG Mobile'ın oyun içi kostümlerini ve özel içeriklerini alabileceğiniz bir sanal oyun parası olarak biliniyor.

PUBG MOBILE UC HİLESİ GERÇEK Mİ?

UC hilesi gerçek bir hile değildir. Bu taktik dolandırıcıların veya hesap hırsızları tarafından ortaya atılan bir taktik. Çoğu dolandırıcı bu yöntem ile oyuncuların kullanıcı adı ve şifrelerini çalıyor. Çaldıkları hesapları da ya bir başkasına satıyor ya da kendileri kullanmaya devam ediyor.

Bunun haricinde hileyi para ile satmaya çalışan kullanıcılar da oyunda oldukça yaygınlaşmış durumda, ancak bu tamamıyla bir dolandırıcılık yöntemi. Çünkü, PUBG Mobile'da böyle bir hile bulunmuyor.

UC veri tabanını sadece PUBG Mobile geliştiricileri kontrol edebiliyor. Ayrıca, yakın zamanda bu UC dolandırıcılığı sebebiyle birkaç kişinin gözaltına alındığı biliniyor.