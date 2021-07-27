PUBG Mobile UC hilesi 2021! PUBG Mobile UC hilesi gerçek mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PUBG Mobile UC hilesi 2021! PUBG Mobile UC hilesi gerçek mi?

PUBG Mobile UC hilesi 2021! PUBG Mobile UC hilesi gerçek mi?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Dünyanın en popüler Battle Royale oyunlarından olan PUBG'nin mobil versiyonunda UC hilesi var mı? PUBG Mobile UC hilesi gerçek mi? PUBG Mobile UC hilesi nedir? soruların yanıtları haberimizde.

Battle Royale oyun devi PUBG Mobile'da yeni bir hile keşfedildiği iddiaları ortada dolaşıyordu. PUBG Mobile oyuncuları UC hilesi bulduğunu ve oyundaki özel içerikleri istedikleri gibi ulaşabildiği sızıntıları ortaya dolaşıyor. Peki, olan PUBG Mobile'da UC Hilesi diye bir hile var mı? Yoksa bu sadece dolandırıcıların oyuncuların hesaplarına çökmek için kullandıkları bir taktik mi? Bu sorulara gelin beraber cevap bulalım.

Bildiğiniz gibi oyun birçok hilecinin gazabına uğradı ve geliştiriciler bu dönemi atlatmak, bu gidişata bir dur demek için haftalık ban dalgaları oluşturmaya başladı. Oyunun ücretsiz bir şekilde oynanması da çoğu hilecinin oyuna hile ile tekrar dönmesine sebep oldu. Peki, son zamanlarda dillerden düşmeyen UC hilesi gerçek mi?

PUBG MOBILE UC HİLESİ NEDİR?

UC PUBG Mobile'ın oyun içi kostümlerini ve özel içeriklerini alabileceğiniz bir sanal oyun parası olarak biliniyor.

PUBG MOBILE UC HİLESİ GERÇEK Mİ?

UC hilesi gerçek bir hile değildir. Bu taktik dolandırıcıların veya hesap hırsızları tarafından ortaya atılan bir taktik. Çoğu dolandırıcı bu yöntem ile oyuncuların kullanıcı adı ve şifrelerini çalıyor. Çaldıkları hesapları da ya bir başkasına satıyor ya da kendileri kullanmaya devam ediyor.

Bunun haricinde hileyi para ile satmaya çalışan kullanıcılar da oyunda oldukça yaygınlaşmış durumda, ancak bu tamamıyla bir dolandırıcılık yöntemi. Çünkü, PUBG Mobile'da böyle bir hile bulunmuyor.

UC veri tabanını sadece PUBG Mobile geliştiricileri kontrol edebiliyor. Ayrıca, yakın zamanda bu UC dolandırıcılığı sebebiyle birkaç kişinin gözaltına alındığı biliniyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yıldız Tilbe Demet Akalın Seren Serengil Bülent Serttaş
Spor Balotelli Burak Elmas Hakan Reçber Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PUBG Mobile UC hilesi 2021! PUBG Mobile UC hilesi gerçek mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 14:24:40. #1.14#

title