PUBG Mobile Pro League Türkiye Hafta 2 Gün 1'in en iyi 5lisi duyuruldu!
Bu hafta sonu çok çatışmalı geçecek!
Süper Hafta Sonunda 2. hafta maçları tamamlanmasıyla birlikte PUBG Mobile Pro League Türkiye Hafta 2 Gün 1'in en iyi 5'lisi duyuruldu!
göz attığımızda ise 3 oyuncuyla Futbolist listede en çok oyuncu bulduran takım konumunda yer alıyor. Ayrıca geçtiğimiz haftanın MVP'si FROZENNX'in bu hafta tekrardan listeye girdiğini görüyoruz. İsterseniz daha fazla uzatmadan hafta 2 gün 1'in en iyi 5'lisine birlikte göz atalım.
FROZENNX (14 Öldürme)
ZESSY (13 Öldürme)
SONHP (13 Öldürme)
KOACERRAH (12 Öldürme)
TRON (11 Öldürme)
Süper Hafta Sonu'nun geri kalan maçları ise bu akşam oynanacak. Dün oynanan karşılaşmalar sonucunda ise ilk 5 takımın sıralaması şu şekilde oldu:
Next Rüya Gaming 261 Puan
Futbolist 235 Puan
World of Wonders 205 Puan
1907 Fenerbahçe Espor 185 Puan
Blaze Esports 181 Puan
Yarın haftanın MVP'si ve en çok kill'e sahip 10 oyuncusunun haberinde görüşmek üzere!
Kaynak: Playerbros