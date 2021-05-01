PUBG Mobile Pro League Türkiye Hafta 2 Gün 1'in en iyi 5lisi duyuruldu!

Bu hafta sonu çok çatışmalı geçecek!

Süper Hafta Sonunda 2. hafta maçları tamamlanmasıyla birlikte PUBG Mobile Pro League Türkiye Hafta 2 Gün 1'in en iyi 5'lisi duyuruldu!

göz attığımızda ise 3 oyuncuyla Futbolist listede en çok oyuncu bulduran takım konumunda yer alıyor. Ayrıca geçtiğimiz haftanın MVP'si FROZENNX'in bu hafta tekrardan listeye girdiğini görüyoruz. İsterseniz daha fazla uzatmadan hafta 2 gün 1'in en iyi 5'lisine birlikte göz atalım.

FROZENNX (14 Öldürme)

ZESSY (13 Öldürme)

SONHP (13 Öldürme)

KOACERRAH (12 Öldürme)

TRON (11 Öldürme)

Süper Hafta Sonu'nun geri kalan maçları ise bu akşam oynanacak. Dün oynanan karşılaşmalar sonucunda ise ilk 5 takımın sıralaması şu şekilde oldu:

Next Rüya Gaming 261 Puan

Futbolist 235 Puan

World of Wonders 205 Puan

1907 Fenerbahçe Espor 185 Puan

Blaze Esports 181 Puan

Yarın haftanın MVP'si ve en çok kill'e sahip 10 oyuncusunun haberinde görüşmek üzere!

Kaynak: Playerbros