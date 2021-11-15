PUBG New State kupon kodları nasıl kullanılır?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
PUBG New State geçtiğimiz günlerde Android ve iOS cihazlar için çıkış yaptı. Oyuncuların oyunda kullanmaları üzere satın aldıkları veya hediye edilen kupon kodlarının kullanımı ise merak konusu oldu. PUBG New State kupon kodlarının kullanımının detayları haberimizde…
PUBG serisindeki bir en yeni oyun olan PUBG: New State, uzun zamandır mobil oyun sevenler tarafından bekleniyordu. Yapımcı şirket Krafton, bu oyunda yeni nesil battle royale deneyimini elde edeceğimizi öne sürüyor.
PUBG New State'de satın alınan veya hediye olarak elde edilen kupon kodları nasıl kullanılır? İşte detaylar…
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
PUBG NEW STATE KUPON KODU NASIL KULLANILIR?
Kupon kodunuzu PUBG New State hesabınızda kullanabilmeniz için yapmanız gereken adımlar şunlardır:
- İlk önce buraya tıklayarak kuponu gireceğiniz siteye gidiniz.
- Kuponunuzu Kupon Kodu yazan kısıma giriniz
- Ardından hemen altında bulunan hesap kimliği kısmına hesap kimliğinizi giriniz. Hesap kimliğinizi öğrenebilmek için Oyun Lobisi > Ayarlar > Temel > Hesap Kimliği'nden öğrenebilirsiniz.
- Kod kullan tuşuna basarak kuponunuz hesabınızda aktif olmuş olacak.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet