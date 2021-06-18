PUBG Mobile'ın yeni programı 'aşk ve savaş' bu akşam yayında
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PUBG Mobile'ın yeni programı 'aşk ve savaş' bu akşam yayında

PUBG Mobile'ın yeni programı 'aşk ve savaş' bu akşam yayında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PUBG Mobile'ın YouTube'da haftalık olarak yayınlanacak 'PUBG Mobile Aşk ve Savaş' isimli programın bugün başladığı belirtildi.

PUBG Mobile'ın YouTube'da haftalık olarak yayınlanacak 'PUBG Mobile Aşk ve Savaş' isimli programın bugün başladığı belirtildi. Program kapsamında, başvurular arasından seçilen 8 kadın 8 erkekten oluşan 16 yarışmacı, 6 hafta boyunca aynı evi paylaşacak. Katılımcılar ise 1 kadın 1 erkek olmak üzere çiftlere ayrılacak.

Yarışmanın sunuculuğunu Ali Biçim üstlenirken, jüri koltuğunda ise Mesut Süre yer alacak. Her bölümde, o bölümün konseptine uygun sürpriz konuklar yarışmanın heyecanına eşlik ederken, aynı zamanda katıldıkları bölümde jüri koltuğunda Mesut Süre'ye eşlik edecek.

İLK KONUKLAR ALEYNA TİLKİ VE EGOİST PATİ

Aleyna Tilki ve Egoist Pati'nin katılımıyla ilk bölümü bugün saat 20.00'de PUBG Mobile Türkiye Youtube kanalından yayınlanacak.


PUBG Mobile'ın yeni programı 'aşk ve savaş' bu akşam yayında
PUBG Mobile'ın yeni programı 'aşk ve savaş' bu akşam yayında
PUBG Mobile'ın yeni programı 'aşk ve savaş' bu akşam yayında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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