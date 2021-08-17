PUBG Mobile'da 1.2 milyon hesap banlandı!

PUBG Mobile hileciler karşısında dik bir duruş sergiliyor. PUBG Mobile Ağustos ayı ban raporunda, engellenen hileler ve engellenen hesapların yüzdelik dilimleri yayımlandı!

Oyuncular olarak hilelerden hepimiz nefret ediyoruz. Hilecilere hiçbir şekilde geçit vermeyi istemeyen ve bunun için önlemler alan PUBG Mobile, Ağustos ayı ban raporunu yayımladı.

PUBG Mobile Türkiye haftalık Anti Hile Raporunu resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. 6 Ağustos ve 12 Ağustos tarihleri arasını kapsayan rapora göre 1.197.429 oyuncunun hesabı yasaklandı. İstatistiklerle resmi hesapları üzerinden yayınlayan PUBG Mobile, hız hilesi, karakter model değişimi, otomatik isabet hilesi, alan hasarı ve X-Ray görüş hileleri tespit edilen oyuncuların banlandıklarını açıkladı.

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ENGELLENEN HİLELER

Karakter Modelinin Değiştirilmesi (%77)

Otomatik Nişan Hileleri (%6)

Röntgen (%4)

Hız Hileleri (%4)

Alan Hasarının Değiştirilmesi (%4)

Diğer Hileler (%4)

ENGELLENEN HESAPLAR