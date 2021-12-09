PUBG geliştiricilerinin yeni oyunu Thunder Tier One Steam'de yayınlandı
PUBG'nin geliştiricilerinin yeni aksiyon, simülasyon oyunu Thunder Tier One, Steam'de oyunculara açıldı.
PUBG'nin geliştiricisi Krafton'un yeni oyunu Thunder Tier One, yukarıdan bakışlı bir özel harekata katıldığınız 4 oyunculu co-op bir oyundur.
Thunder Tier One, kurgusal Doğu Avrupa ülkesi Salobia'da ortalığı kasıp kavuran tehlikeli bir terör örgütünü durdurmakla görevli seçkin bir özel harekat ekibine katıldığınız gerçekçi bir yukarıdan aşağıya nişancı oyunudur.
90'larda, SSCB'nin çöküşünden bir süre sonra, Thunder Tier One, bir terör örgütünü durdurmakla görevli seçkin bir özel harekat ekibine katıldığınız gerçekçi bir yukarıdan aşağıya nişancı oyunudur. 4 oyunculu kooperatifte veya yapay zeka takım arkadaşlarıyla tek başına, oyuncular teçhizatlarını dikkatlice seçmeli ve her operasyonu başarıyla tamamlamak için tüm taktik becerilerini kullanmalıdır
Thunder Tier One, Steam'de 99,00 TL ile piyasaya sürüldü.
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