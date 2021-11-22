PUBG Black Friday sürpriz etkinliği duyurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PUBG Black Friday sürpriz etkinliği duyurdu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
PUBG Black Friday sürpriz etkinliği duyurdu

PC ve konsol oyuncularına ödül olarak kuponlar, spreyler ve G-Coinler ücretsiz olarak verilecek.

Krafton'un geliştirdiği 2017 yılında PC'ye çıkış yapan PlayerUnknown's Battlegrounds'a bol ödüllü Black Friday sürpriz etkinliği geliyor. Ödülleri almanız için yapmanız gereken tek şey oyuna giriş yapmak olacaktır.

Aşağıdaki ödülleri sadece 1 BP karşılığında satın alabilirsiniz.

Yeni öğeler her gün şu şekilde görünecek:

PC(Steam)

  • PST: 18:00
  • CET: 03:00
  • KST: 11:00

Konsol(Xbox, PlayStation, Stadia)

  • PST: 20:00
  • CET: 05:00
  • KST: 13:00

  • 24 Kasım: Kaçak Kupon x10
  • 25 Kasım: Kaçak Kupon x10
  • 26 Kasım: Kaçak Kupon x10/ Nikel G-Coin Rastgele kutu
  • 27 Kasım: Kaçak Kupon x10/ RIP YOU Sprey/ Tamamen Güçlendirilmiş gömlekler
  • 28 Kasım: Kaçak Kupon x25/ Nikel G-Coin Rastgele kutu
  • 29 Kasım: Kaçak Kupon x10
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

PC

  • PST: 23 Kasım 2021, 18:00 - 28 Kasım 2021, 18:00
  • CET: 24 Kasım 2021, 03:00 - 29 Kasım 2021, 03:00
  • KST: 24 Kasım 2021, 11 - 29 Kasım 2021, 11

KONSOL

  • PST: 23 Kasım 2021, 20:00 - 28 Kasım 2021, 20:00
  • CET: 24 Kasım 2021, 05:00 - 29 Kasım 2021, 05:00
  • KST: 24 Kasım 2021, 13:00 - 29 Kasım 2021, 13:00

PUBG Black Friday sürpriz etkinliği duyurdu

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title