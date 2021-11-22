PUBG Black Friday sürpriz etkinliği duyurdu
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
PC ve konsol oyuncularına ödül olarak kuponlar, spreyler ve G-Coinler ücretsiz olarak verilecek.
Krafton'un geliştirdiği 2017 yılında PC'ye çıkış yapan PlayerUnknown's Battlegrounds'a bol ödüllü Black Friday sürpriz etkinliği geliyor. Ödülleri almanız için yapmanız gereken tek şey oyuna giriş yapmak olacaktır.
Aşağıdaki ödülleri sadece 1 BP karşılığında satın alabilirsiniz.
Yeni öğeler her gün şu şekilde görünecek:
PC(Steam)
- PST: 18:00
- CET: 03:00
- KST: 11:00
Konsol(Xbox, PlayStation, Stadia)
- PST: 20:00
- CET: 05:00
- KST: 13:00
- 24 Kasım: Kaçak Kupon x10
- 25 Kasım: Kaçak Kupon x10
- 26 Kasım: Kaçak Kupon x10/ Nikel G-Coin Rastgele kutu
- 27 Kasım: Kaçak Kupon x10/ RIP YOU Sprey/ Tamamen Güçlendirilmiş gömlekler
- 28 Kasım: Kaçak Kupon x25/ Nikel G-Coin Rastgele kutu
- 29 Kasım: Kaçak Kupon x10
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PC
- PST: 23 Kasım 2021, 18:00 - 28 Kasım 2021, 18:00
- CET: 24 Kasım 2021, 03:00 - 29 Kasım 2021, 03:00
- KST: 24 Kasım 2021, 11 - 29 Kasım 2021, 11
KONSOL
- PST: 23 Kasım 2021, 20:00 - 28 Kasım 2021, 20:00
- CET: 24 Kasım 2021, 05:00 - 29 Kasım 2021, 05:00
- KST: 24 Kasım 2021, 13:00 - 29 Kasım 2021, 13:00
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