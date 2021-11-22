PUBG Black Friday sürpriz etkinliği duyurdu

Krafton'un geliştirdiği 2017 yılında PC'ye çıkış yapan PlayerUnknown's Battlegrounds'a bol ödüllü Black Friday sürpriz etkinliği geliyor. Ödülleri almanız için yapmanız gereken tek şey oyuna giriş yapmak olacaktır.

ÖDÜLLER

Aşağıdaki ödülleri sadece 1 BP karşılığında satın alabilirsiniz.

Yeni öğeler her gün şu şekilde görünecek:

PC(Steam)

PST: 18:00

CET: 03:00

KST: 11:00

Konsol(Xbox, PlayStation, Stadia)

PST: 20:00

CET: 05:00

KST: 13:00

ÖDÜL LİSTESİ:

24 Kasım: Kaçak Kupon x10

Kaçak Kupon x10 25 Kasım: Kaçak Kupon x10

Kaçak Kupon x10 26 Kasım: Kaçak Kupon x10/ Nikel G-Coin Rastgele kutu

Kaçak Kupon x10/ Nikel G-Coin Rastgele kutu 27 Kasım: Kaçak Kupon x10/ RIP YOU Sprey/ Tamamen Güçlendirilmiş gömlekler

Kaçak Kupon x10/ RIP YOU Sprey/ Tamamen Güçlendirilmiş gömlekler 28 Kasım: Kaçak Kupon x25/ Nikel G-Coin Rastgele kutu

Kaçak Kupon x25/ Nikel G-Coin Rastgele kutu 29 Kasım: Kaçak Kupon x10

PUBG BLACK FRIDAY ETKİNLİĞİ NE ZAMAN?

PC

PST: 23 Kasım 2021, 18:00 - 28 Kasım 2021, 18:00

CET: 24 Kasım 2021, 03:00 - 29 Kasım 2021, 03:00

KST: 24 Kasım 2021, 11 - 29 Kasım 2021, 11

KONSOL

PST: 23 Kasım 2021, 20:00 - 28 Kasım 2021, 20:00

CET: 24 Kasım 2021, 05:00 - 29 Kasım 2021, 05:00

KST: 24 Kasım 2021, 13:00 - 29 Kasım 2021, 13:00

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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