PUBG 13.2 güncelleme notları ile yeni silah P90 oyuna eklendi!
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PUBG 13.2 güncelleme notları ile yeni silah P90 oyuna eklendi!

PUBG 13.2 güncelleme notları ile yeni silah P90 oyuna eklendi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

P90 silahını PUBG arenasında görmeye hazır mısınız?

Oyuncuların favori silahı sonunda oyuna ekleniyor, PUBG 13.2 güncelleme notları ile yeni silah P90 oyuna eklendi. PUBG sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yeni güncellemenin öne çıkan notlarını video ile paylaştı!

PUBG 13.2 güncelleme notları YENİ SİLAH: P90

Yardım Paketi içinde 250 adet 5,7 mm cephanesiyle beraber gelir. Tek bir şarjörde 50 mermi bulunur ve şarjörün yarı saydam tasarımı sayesinde ateş ederken mermilerin azalışını bizzat görebilirsiniz (ve tabii düşmanlarınız da görebilir). Yüksek Atış Hızının farkında olmanızı sağlayan yarı saydam şarjörü ve hedeflerinizi takip etmenize yardımcı olan Lazeriyle P90, teçhizatınıza sağlam bir katkı sağlar.

Tüm haritalarda bulunur

Sandıktan tüm eklentileri halihazırda takılı şekilde çıkar

Susturucu

Lazer

50'lik şarjör

Bir miktar yakınlaştırma sağlayan küçük, düşük profilli, çıkartılamaz görüş

Cephane türü

5,7 mm

Hasar: 35

Etkili Menzil: 200 m – 300 m

Atış Hızı: 1.000 RPM

YENİ SİLAH: MAVİ ALAN BOMBASI

İşte Karşınızda Mavi Alan Bombası! Belirli bir süre içinde daha geniş bir alana hasar vermek istiyorsanız bu fırlatılabilir eşyayı etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Özellikle de düşmanları bir binadan çıkarmayı istemek gibi özel durumlarda. Mavi Alan Bombası, maksimum on metre yarı çapında bir alana beş saniye süren yuvarlak bir mavi alan açar. Beş saniye boyunca tam boyutunda kalır ve ondan sonraki 5 saniye boyunca kaybolur.

Bu mavi alan, yarı çapı on metre olacak kadar büyür ve beş saniye sürer.

Beş saniye boyunca tam boyutunda kalır ve sonraki beş saniye boyunca küçülür ve kaybolur.

Su altında patlamaz.

Ama suyun yakınında kullanıldığında suyun içindeki oyunculara hasar verir.

Hasar: 10/saniye

Kaynak: Playerbros

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