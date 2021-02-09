PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu
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PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu

09.02.2021 11:20 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:24
PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu

ADIYAMAN'nın Besni ilçesinde, işlem yaptırmak için PTT şubesine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu, sosyal mesafe kuralını ihlal etti.

ADIYAMAN'nın Besni ilçesinde, işlem yaptırmak için PTT şubesine gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu, sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Görevliler ve polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması için sık sık uyarıda bulundu.

Besni'de çok sayıda kişi sabah saatlerinden itibaren çeşitli işlemlerini yapmak üzere Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan PTT şubesi önüne geldi. Burada uzun kuyruk oluşturan ve sosyal mesafe kuralını uymayanlara görevliler uyarılarda bulundu. Görevlilerin çağrısı üzerine şube önüne gelen polis ekipleri de vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için sık sık uyardı.


PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu
PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu
PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu
PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu
PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu
PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu
PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu
PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu
PTT şubesi önünde uzun kuyruklar oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ÖNDOĞAN

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