PTT şubesi önünde uzun kuyruk: "Korkumdan kuyruktan geri çıktım"

17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İzmir'in Aliağa ilçesinde işlem yaptırmak için PTT şubesine gidenler uzun kuyruklar oluşturdu, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İzmir'in Aliağa ilçesinde işlem yaptırmak için PTT şubesine gidenler uzun kuyruklar oluşturdu, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Aliağa'da, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan PTT Aliağa Şubesi'ne sabah saatlerinden itibaren çok sayıda vatandaş işlem yaptırmak üzere gitti. Tam kapanmaya rağmen PTT önünde uzun kuyruklar oluştu. Zaman zaman sosyal mesafe kuralları unutulurken, görüntüler endişelendirdi.

1 saatten beri kuyrukta beklediğini belirten emekli öğretmen Necati Özen, "Sosyal mesafeye uyulmuyor. Bu yüzdende bu pandemi devam edecek. İçerde bulunan personel sayısını artırılması lazım. Bu dağılım bu şekilde değil; sosyal güvenlik kurumlarına ve bankalara yönlendirilmeli" dedi.

"Korkumdan, kuyruktan geri çıktım"

Faysal Yıldız isimli vatandaş da, sabahtan beri PTT'nin önünde uzun kuyruklar oluştuğunu belirtti. Yıldız, "Pandemiden dolayı sabahtan beri kuyruklar böyle. Kimse bir iş yapamıyor, kimse işini halledemiyor. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Nasıl bir çözüm bulacaklarsa bulsunlar. Kesinlikle sosyal mesafeye uyma yok. Ben baktım, kuyruğa girip işimi halledecektim; fakat korkumdan, kuyruktan geri çıktım. Bugün işimi halledemeyeceğim. Ne olur yetkililer buna çözüm bulsunlar" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı