PTT öğle arası kaçta? PTT kaçta öğle arasına giriyor? Kargo öğle arası saatleri kaçla kaç arasında?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısaltma ismi ile Ptt, her gün yüzbinlerce kişiye mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. Peki, 2021 PTT Çalışma saatleri nelerdir? PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu/ hafta içi açılış ve kapanış saatleri nelerdir? 2021 PTT çalışma saati bilgisine göre Cumartesi Pazar kaça kadar açık? İşte hafta içi ve hafta sonu mesai çalışma saatleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

2021 PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.00'a kadar açık kalır ve 17.00 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

PTT KAÇTA ÖĞLE ARASINA GİRİYOR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.00'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri;

Açılış: 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır.

Öğle Arası: 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'da başlıyor.

Kapanış: 17.00'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir.

PTT HAFTA SONU CUMARTESİ/PAZAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

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