PTT ne zaman açılacak? 2021 PTT Bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu sorusunun cevabı araştırılıyor. 2021 Kurban Bayramı günlerinde şubelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bir yerden, başka bir yere gönderi yapmak isteyenler, kargolar açık mı araştırmaya başladı. Peki, PTT Ne Zaman Açılıyor? PTT Bayram Tatili Kaç Gün 2021? 21 Temmuz Bayramın 2. Günü PTT Açık mı? PTT ne zaman açılacak? 2021 PTT Bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu sorusunun cevabı araştırılıyor. 2021 Kurban Bayramı günlerinde şubelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bir yerden, başka bir yere gönderi yapmak isteyenler, kargolar açık mı araştırmaya başladı. Peki, PTT Ne Zaman Açılıyor? PTT Bayram Tatili Kaç Gün 2021? 21 Temmuz Bayramın 2. Günü PTT Açık mı? PTT ne zaman açılacak? 2021 PTT Bayram tatili kaç gün? İşte detaylar haberimizde…

PTT NE ZAMAN AÇILACAK?

Aras Kargo, Yurt İçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo gibi firmalar Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Yani 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerinde PTT şubeleri ve kargolar hizmet vermeyecek. Bütün kargo firmaları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü sabah saat 09.00'dan itibaren açılacak ve hizmet vermeye başlayacak.