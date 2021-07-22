PTT ne zaman açılacak? 2021 PTT Bayram tatili kaç gün?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PTT ne zaman açılacak? 2021 PTT Bayram tatili kaç gün?

PTT ne zaman açılacak? 2021 PTT Bayram tatili kaç gün?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu sorusunun cevabı araştırılıyor. 2021 Kurban Bayramı günlerinde şubelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bir yerden, başka bir yere gönderi yapmak isteyenler, kargolar açık mı araştırmaya başladı. Peki, PTT Ne Zaman Açılıyor? PTT Bayram Tatili Kaç Gün 2021? 21 Temmuz Bayramın 2. Günü PTT Açık mı? PTT ne zaman açılacak? 2021 PTT Bayram tatili kaç gün?

Kurban Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu sorusunun cevabı araştırılıyor. 2021 Kurban Bayramı günlerinde şubelerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bir yerden, başka bir yere gönderi yapmak isteyenler, kargolar açık mı araştırmaya başladı. Peki, PTT Ne Zaman Açılıyor? PTT Bayram Tatili Kaç Gün 2021? 21 Temmuz Bayramın 2. Günü PTT Açık mı? PTT ne zaman açılacak? 2021 PTT Bayram tatili kaç gün? İşte detaylar haberimizde…

PTT NE ZAMAN AÇILACAK?

Aras Kargo, Yurt İçi Kargo, Sürat Kargo, MNG Kargo gibi firmalar Kurban Bayramı'nda kapalı olacak. Yani 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerinde PTT şubeleri ve kargolar hizmet vermeyecek. Bütün kargo firmaları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü sabah saat 09.00'dan itibaren açılacak ve hizmet vermeye başlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Muslera Fatih Terim Burak Elmas Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PTT ne zaman açılacak? 2021 PTT Bayram tatili kaç gün? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.7.2021 18:14:19. #1.15#

title