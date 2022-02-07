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PTT Müdürü kendini asarak intihar etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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PTT Müdürü kendini asarak intihar etti

Kayseri'nin ilçe PTT müdürü, kendini asarak intihar etti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin ilçe PTT müdürü, kendini asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Şehit Mehmet Fatih Bedir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir süredir bunalımda olduğu iddia edilen PTT Pınarbaşı Müdür Vekili Y.K. (43), evinde şofben borusuna asılmış halde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Y.K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hürriyet, Kayseri, İntihar, PTT, 3. Sayfa, Haber

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