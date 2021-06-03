PTT Başmüdüründen Başkan Pekmezci'ye ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PTT Başmüdüründen Başkan Pekmezci'ye ziyaret

PTT Başmüdüründen Başkan Pekmezci'ye ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emekliliğe ayrılan PTT Bayburt Başmüdürü Mehmet Karabaş ve İdari Mali Birimler Müdürü Recep Oruç, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler.

Emekliliğe ayrılan PTT Bayburt Başmüdürü Mehmet Karabaş ve İdari Mali Birimler Müdürü Recep Oruç, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten ötürü memnuniyetlerini dile getiren Belediye Başkanı Pekmezci, kente yapmış olduğu özverili hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Başmüdür Mehmet Karabaş'a bundan sonraki hayatında sağlık, sıhhat ve esenlikler temenni etti.

PTT Başmüdürü Mehmet Karabaş ise, misafirperverliğinden dolayı Başkan Pekmezci'ye teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Murat Boz İlker Kaleli Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Roland Garros Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PTT Başmüdüründen Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 15:42:58. #1.13#

title