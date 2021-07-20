PSV GS maçı hangi kanalda? Hangi gün? Galatasaray maçı şifresiz mi, ücretsiz mi? Şampiyonlar Ligi PSV - Galatasaray maçı ücretsiz mi yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda 21 Temmuz saat 22.00'de Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile mücadele edecek. Bu kapsamda PSV GS maçı hangi kanalda, hangi gün? Galatasaray maçı şifresiz mi, ücretsiz mi? Şampiyonlar Ligi PSV - Galatasaray maçı ücretsiz mi yayınlanacak? sorularının yanıtları merak ediliyor.

PSV GS maçı hangi kanalda, hangi gün? sorusu gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Galatasaray - PSG maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Gelen açıklama sonrası maçın şifresiz olacağı da detaylandırıldı. Galatasaray maçı şifresiz mi, ücretsiz mi? Şampiyonlar Ligi PSV - Galatasaray maçı ücretsiz mi yayınlanacak? başlıkları arama motorlarında yanıt buldu.

PSV - GS MAÇI HANGİ KANALDA OLACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

21 Temmuz saat 22.00'de Philips Stadion'da oynanacak karşılaşmanın yayıncısı da belli oldu. TV8 resmi twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre maç Çarşamba günü saat 22:00 'da TV8'de canlı olarak verilecektir.

Galatasaray, 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi yolunda ilk karşılaşmasına çıkacak. Kritik maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. Aslan'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV ile oynayacağı karşılaşma TV8'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

TV8 karşılaşmanın yayıncısı olduğunu sosyal medyadan duyururken yapılan açıklamada, "Avrupa Fatihi Galatasaray Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk mücadelesine çıkıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi 2.Ön Eleme Turu 'PSV Eindhoven - Galatasaray' karşılaşması Çarşamba 22.00'de canlı yayınla TV8'de!" ifadelerine yer verildi.

Buna göre maç TV8'de yayınlanacak.