Psikoz Nedir ve Belirtileri Nelerdir? Psikoz Çeşitleri ve Nedenleri

Psikoz adlandırılan hastalık birçok kişinin başına gelebilir.

Psikoz adlandırılan hastalık birçok kişinin başına gelebilir. Özellikle beyin yapısını etkilediği için ciddi problemlere yol açabilmektedir. Psikoz hastalığının birçok farklı nedeni olabilir. Bu nedenlere bağlı olarak psikoz belirtileri gösteren kişiler dikkatli olmalıdır.

Psikoz Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Psikoz, kısa anlamıyla bir beyin hastalığıdır. Bu hastalığı yaşayan kişilerin beyninde bazı hasarlar meydana gelmektedir. Bu hasarlar sonucunda davranış problemleri görülmesi muhtemeldir. Psikoz, kişiyi gerçeklerden uzaklaştırmakta ve davranış problemleri yaşamasına neden olmaktadır. Kişide idrak sorunu görüldüğü gibi düşünce yapısı da bozulabilmektedir.

Kişi gerçek hayatta yaşasa da düşünceleri farklı yönde ilerlemektedir. Değer yapısı değişmekle birlikte olaylara bakış açısı eskiye göre çok farklı olmaktadır. Yani kişinin kendi dünyasında yarattığı düşünceler ve değerler daha çok ön plana çıkmaktadır.

Psikoz Belirtileri

Düşünce bozuklukları yaşanması,

Halüsinasyon görmek,

Odaklanma problemleri yaşamak,

Kişisel bakımı önemsememek,

Çevresine karşı duyarsız olmak,

Duygularını kaybetmek,

Daha çok yalnız zaman geçirmek,

Farklı düşünceleri benimsemek,

Hayal dünyasına inanmak,

Dikkat eksikliği yaşamak,

Psikoz hastalığının çok sayıda belirtisi vardır. Bu belirtiler başka hastalıklara da işaret edebilir. O yüzden belirtilerin sadece birine göre hareket etmemek gerekmektedir. Çok sayıda belirti gösteren kişilere psikoz teşhisi konuşmaktadır. Tabi bu belirtiler ciddi sonuçlara yol açacak belirtilerdir. Kendinizde veya yakınınızdaki kişilerde bu belirtileri görürseniz eğer ciddiye almanızda fayda vardır.

Psikoz Çeşitleri ve Nedenleri Nelerdir?

Psikoz belirtileri gösteren kişilerin kısa zamanda yardım almaları gerekmektedir. Bu hastalığın ilerlemesi durumunda ciddi problemler meydana gelebilir. Bazı kişiler için çok ağır geçen bu süreci en iyi şekilde atlatmak için duyarlı olmakta fayda vardır. Psikoz yaşayan kişiler zamanla toplumdan uzaklaşmakta ve sosyal hayatında çeşitli sıkıntılar yaşamaktadır. Tabi daha sonraki süreçte daha büyük sıkıntılar çıkması kaçınılmaz olacaktır.

Psikoz Çeşitleri

Şizofrenik Bozukluk

Kısa Psikotik Bozukluk

Şizoaffektif Bozukluk

Şizofreniform Bozukluk

İlaca Bağlı Psikotik Bozukluk

Paranoid Bozukluk

Genel Tıbbi Koşullara Bağlı Psikoz

Madde Kaynaklı Psikoz

Şiddetli Depresyon

Psikoz çeşitlerinden hepsi de sıkıntılı bir sürece neden olan hastalıklardır. Psikoz teşhisi konulan kişiler için tedavi edilme şansı vardır. O yüzden psikoz olduğunu düşünen kişiler bu hastalıktan kurtulmaya gayret etmelidir. Bunun için bu hastalığı neden olan durumları iyi bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenlerden uzak durmak hastalıkla baş etmek için oldukça önemlidir.

Psikoz Nedenleri

Parkinson ve buna benzer özellikte hastalıklar yaşanması,

Beyinde oluşan tümör ve kistler,

Bazı epilepsi çeşitleri,

İnme yaşanması,

Alzheimer gibi hafızayı etkileyen hastalıklar,

Stres ve kaygı,

Uyku eksikliği,

Genetik yatkınlık,

Uyuşturucu ve benzeri maddeler kullanımı,

Beyin yapısında hasar yaşanması,

Dopamin.

Görüldüğü üzere psikoza neden olan çok sayıda neden vardır. Bu nedenlerden dolayı psikoz hastalığı görülebilmektedir. Bazı nedenler doğal olarak oluşan ve kişinin elinde olmayan nedenlerdir. Örneğin, genetik yatkınlık veya tümör oluşumu kişinin elinde olan bir şey değildir. Ancak, stres, kaygı ve uyuşturucu maddeler kullanımı gibi nedenler kişiye bağlıdır.

Psikoz hastalığını yaşamamak için elinizden geleni yapmanız sağlığınız için son derece önemlidir. Tedavisi olan bu hastalığı yenmek için çaba göstermeye çalışmalısınız.

Kaynak: Hürriyet