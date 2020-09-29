Psikologlardan köylerde Covid-19 mesaisi
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Psikologlardan köylerde Covid-19 mesaisi

29.09.2020 11:08 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:13
Psikologlardan köylerde Covid-19 mesaisi

Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandeminin insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak amacı ile çalışma başlattı.

Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, pandeminin insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak amacı ile çalışma başlattı. Belediye bünyesinde hizmet veren uzman psikologlar köy ve mahallelerde "Pandemi Kaynaklı Kaygı Yönetimi" konusu üzerine mahalle sakinlerini bilgilendiriyor.

Silivri Belediyesi, Covid-19 pandemisi ile mücadelede sürecinde yeni bir çalışma başlattı. Pandeminin insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini azaltmak amacı ile başlatılan çalışma kapsamında Silivri Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görevli uzman psikologlar Yunus Vuran, Reyhan Özer ve Servet Altınsaban, Çayırdere, Sayalar ve Beyciler mahallelerinde düzenlenen kahvehane toplantısında mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Ateş ölçümü, sosyal mesafe ve maske kontrolü ile gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, uzman psikologlar pandeminin insanlar üzerindeki etkilerini azaltma ve kaygı yönetimine ilişkin bilgiler vererek mahalle sakinlerinden gelen soruları yanıtladı. Vatandaşlara Silivri Belediyesi tarafından pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar ve hijyen kurallarını içeren broşür dağıtımı yapılırken, duydukları memnuniyeti belirten mahalle sakinleri Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a ve uzman psikologlara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.Çayırdere Mahalle Muhtarı Doğan Bilgiç, Beyciler Mahalle Muhtarı Yaşar Köse ve Sayalar Mahalle Muhtarı Hüseyin Ece de toplantıya katılım sağladı.


Psikologlardan köylerde Covid-19 mesaisi
Psikologlardan köylerde Covid-19 mesaisi
Psikologlardan köylerde Covid-19 mesaisi
Psikologlardan köylerde Covid-19 mesaisi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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