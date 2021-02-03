İstediği ilacı alamayan psikiyatri hastası, doktorun saçlarından tutup yerlerde sürükledi

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Yozgat'ta 26 yaşındaki psikiyatri hastası, gittiği doktordan ilaç istedi. Doktor, bu ilacın kendisine iyi gelmediğini ve başka bir ilaç yazılması gerektiğini söyleyince sinirlenen hasta, doktoru saçından tutup yerlerde sürükledi. Güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken, doktorun bileğinde kırıklar oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan olayda, 26 yaşındaki psikiyatri hastası E.Ş., poliklinikte Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk'e muayene oldu.

SAÇINDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ

E.Ş. doktordan kendisi için ilaç yazmasını istedi. Doktor Öztürk ise E.Ş.'nin kullandığı ilacın kendisine fayda sağlamadığını ve başka bir ilaç yazılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen E.Ş., doktor Öztürk'ü saçından tutarak sürükledi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Yaşanan arbede ile birlikte doktorun ayak bileğinde kırıklar oluştu. Çıkan arbedede sesleri duyan hastane güvenlik görevlileri odaya girerek E.Ş.'yi etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlileri E.Ş.'yi polise teslim etti. Arbedede ayak bileğinde kırıklar oluşan doktor Öztürk, ameliyata alındı. E.Ş.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL