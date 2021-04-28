PS5 ve Xbox Series X kontrolcü desteği artık iPhone için mevcut
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PS5 ve Xbox Series X kontrolcü desteği artık iPhone için mevcut

PS5 ve Xbox Series X kontrolcü desteği artık iPhone için mevcut
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

PS5 ve Xbox Series X / S denetleyicileri, mağaza raflarında yaklaşık 6 ay geçirdikten sonra nihayet Apple iPhone'lar ve iPad'lerle uyumlu hale getirildi. PS5 ve Xbox Series X / S yeni kontrolcülerinde hangi özellikler bulunuyor? İşte detaylar!

Xbox Series X/ S ve PS5, yepyeni konsol kolları ile birlikte Kasım 2020'de piyasaya sürüldü. Geçtiğimiz Pazartesi günü, PS5 ve Xbox Series X/ S kontrolcüleri, yaklaşık yarım yıllık bir zaman diliminin ardından nihayet Apple iPhone'lar ve iPad'lerle uyumlu hale getirildi.,

IPHONE 14.5 GÜNCELLEMESİ DUALSENSE VE XBOX KONTROLCÜSÜ DESTEĞİ SUNUYOR

Yeni PlayStation DualSense denetleyicisi, oyun içindeki farklı eylemlerin kontrolcüye yeni direnç ve titreşimler vermesi için bir odaklanma içine girilmiş ve piyasaya sürülmüştü. Geliştiriciler artık en sürükleyici deneyimleri oluşturmak için bu yeni özelliği göz önüne alıyorlar. Öte yandan Xbox en son denetleyicisinin tasarımını daha geniş bir kullanıcı kitlesinin oynamasına yönelik olarak geliştirdi. Xbox kablosuz kontrol cihazı daha fazla ele uyacak şekilde tasarlandı ve yeni konsolu herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir hale getirdi.

GamesRadar raporların göre, bu iki denetleyicinin her ikisi de artık yeni özelliklerini iOS 14.5 üzerinden iPhone ve iPad'lere getirebilecek. Bu büyük adım önümüzdeki birkaç yıl içinde Switch, DS ve PSP gibi konsollarının da mobil hale gelmesine yol açacak gibi görünüyor. Ayrıca, Microsoft ve Google, oyunları insanların cebine taşımak amacıyla mobil cihazlarda Xbox Game Pass, Xbox bulut oyunları ve Stadia ile ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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