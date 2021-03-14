PS1 Tarzı Korku Oyunu Chasing Static 2021 yılının üçüncü çeyreğinde çıkacak

Yayıncı Ratalaika Games ve geliştirici Headware Games, 2021 yılının 3. çeyreğinde PC (Steam) sürümünün yanı sıra PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için "PS1 tarzı korku" oyunu Chasing Static'i piyasaya sürecek. PC versiyonu için demo yayınlandı ve üzerinden indirip oynayabilirsiniz.

Headware Games'in kurucusu Nathan Hamley bir basın bülteninde verdiği röportajda "PlayStation 1 döneminde beni etkileyen ve yıllarca kabus görmemi sağlayan çok sayıda harika korku oyunu vardı" dedi. Chasing Static, PlayStation 1 dönemi klasiklerini onurlandırma ve bir süredir düşündüğüm fikirlerle yeni nesilde iz bırakma girişimim." yorumunda bulundu.

Chasing Static Tanıtım Fragmanı

class='youtube-player' width='1000' height='563' src='https://www.youtube.com/embed/v5vQpULX2sE#038;rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=tr-TR&autohide=2&wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border: 0;' sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation'>

Kaynak: Playerbros