Provokatör nasıl yazılır? TDK'ya göre Provokatör mü, provakatör mü? Provokatör ne demek?
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Provokatör nasıl yazılır? TDK'ya göre Provokatör mü, provakatör mü? Provokatör ne demek?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Provokatör". Peki, Provakatör nasıl yazılır? TDK'ya göre provokatör mü, provakatör mü yazılır? Provokatör ne demek?

16.03.2020 13:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:34
Provokatör nasıl yazılır? TDK'ya göre Provokatör mü, provakatör mü? Provokatör ne demek?

Provokatör kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Provakatör TDK'ya göre nasıl yazılır? Peki, Provokatör nasıl yazılır? Provokatör mü, provakatör mü? TDK'ya göre provokatör kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

PROVOKATÖR NASIL YAZILIR? PROVOKATÖR MÜ, PROVAKATÖR BİRE MÜ?

Provakatör: Yanlış

Provokatör: Doğru

TDK'YA GÖRE PROVOKATÖR NE DEMEK?

Provokatör Kışkırtmacı.

sıfat, Fransızca provocateur

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Osman DEMİR
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