Prostatta son teknoloji Hybrid Thulium Lazer, üroloji hekimlerine tanıtıldı

İEÜ Medical Park Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı hekimleri, prostat büyümesi tedavisinde kullanılmaya başlanan en güncel tedavi yöntemi Hybrid Thulium Lazer Teknolojisi (Thulium Laser Enucleation of Prostate) hakkında Türkiye'nin dört bir yanından gelen üroloji hekimlerine eğitim verdi.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden üroloji uzmanlarının katıldığı eğitimde, prostat tedavisinde kullanılan en güncel tedavi yöntemi ThuLEP canlı cerrahiler üzerinden anlatıldı. Kursun teorik oturumunda ise Prof. Dr. Erem Kaan Başok, Doç. Dr. Hakan Öztürk, Op. Dr. Bumin Örs, güncel literatür ve kılavuzlar ışığında ThuLEP cerrahisi ile ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

'TEKRARLAMA RİSKİ YOK'

Hybrid Thulium Lazer ile prostatın tamamının çıkarıldığını ve bu nedenle tekrarlama riskinin olmadığını söyleyen Prof. Dr. Erem Kaan Başok ise "Hybrid Thulium Lazer prostat tedavisinde kullanılan en iyi kesici güce sahip teknoloji ile daha az doku derinliğine ulaştığı için diğer yöntemlere göre daha az kanama yapıyor. Bu özellikleri ile prostat tedavisinde kullanılan HoLEP yöntemine göre daha fazla avantaj sağlıyor. Prostat boyutunda alt ve üst sınır olmaksızın hepsinde bu yöntemi kullanabiliyoruz. Yöntem her yaş grubundan hasta için kullanılabiliyor. Lazer enerjisinin dokular üzerinde az hasar bıraktığından dolayı ereksiyonda rol oynayan sinirsel yapılar hasar almıyor ve ameliyat sonrası ereksiyon kalitesinde de bir düşüş olmuyor. Ayrıca prostatın tamamı çıkarıldığı için daha doğru patoloji sonucu sunuyor. Tekrarlama riski de çok düşük" diye konuştu.