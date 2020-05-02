Programı yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı'dan flaş açıklamalar
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Programı yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı'dan flaş açıklamalar

Programı yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı'dan flaş açıklamalar
02.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:44

Koronavirüs salgını nedeniyle ATV'deki programı yayından kaldırılan Müge Anlı'dan konuya ilişkin açıklama geldi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayından kaldırıldığı haberleri ile gündeme gelen Müge Anlı'dan açıklama geldi.

"Tek başıma programda ne yapacağım?"

Yüksel Aytuğ'a konuşan Müge Anlı, "Programın yayından kaldırılmasına şaşıranlara şaşırıyorum. Ülkede şehirlerarası ulaşım yok, sokağa çıkma yasakları var. Müthiş tedbirler alındı. Benim stüdyoma her gün Türkiye'nin her yerinden 50 kişinin girip çıkması lazım.

Ben oradaki ileri yaşta olan danışmanlarımı bile kullanamıyorum sokağa çıkma yasağından dolayı. Ben tek başıma orada çıkıp ne yapacağım. Benim programlarım öyle video konferanslarla, uzaktan yapılabilecek bir program değil ki" dedi.

"Bayramdan sonra durum elverişli olursa..."

Büyük bir fedakarlık göstererek salgının ilk günlerinde yapıma devam ettiğini dile getiren Anlı, "İzleyicilerimle salgının ilk günlerinde buluşmaya devam ettim. Ta ki programı gerçekleştirme olanağı kalmayana kadar. Hangi dizi, hangi program kaldı ki televizyonda ben Müge Anlı'yı devam ettirebileyim. Buna imkan var mı?

Direnebildiğimiz yere kadar direnip programı sona erdirmek zorundaydık. Bundan daha doğal bir şey olabilir mi? Ramazan Bayramı'ndan sonra durum elverişli olursa, tedbirler biraz gevşetilirse o zaman tabi ki sosyal mesafe kurallarına uyarak bütün fedakarlığımla bu programa başlayacağım" ifadelerini kullandı.



Kaynak: Snob Magazin

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