Programı sezon finali yapan Müge Anlı, ''Kıskanırım Seni Ben'' şarkısıyla döktürdü! Beğeni yağmuruna tutuldu
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Programı sezon finali yapan Müge Anlı, ''Kıskanırım Seni Ben'' şarkısıyla döktürdü! Beğeni yağmuruna tutuldu

Programı sezon finali yapan Müge Anlı, ''Kıskanırım Seni Ben'' şarkısıyla döktürdü! Beğeni yağmuruna tutuldu
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sezon finali yapmasının ardından ekibiyle birlikte eğlence düzenleyen Müge Anlı'nın, sahneye çıkarak 'Kıskanırım Seni Ben' parçasını seslendirmesi sosyal medyada büyük ses getirdi. Performansını sosyal medyadan paylaşan Müge Anlı, takipçileri tarafından "Kulaklarımızın pası silindi", "Döktürmüşsün Müge" gibi güzel yorumlar aldı.

Müge Anlı'nın sunduğu 15 yıldır devam eden Tatlı Sert programı işlediği cinayet konularıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturmayı başarıyor. Hafta içi her gün yayımlanan ve herkesi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dün itibariyle sezon finali yaptı. Başarılı sunucu, sezon finali yapan programı sonrası ekibiyle birlikte eğlence düzenledi. Sezon finali eğlencesinden görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Müge Anlı, paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı.

MÜGE ANLI SESİYLE BÜYÜLEDİ

Müge Anlı, ekibiyle birlikte düzenlediği gecede 'Kıskanırım Seni Ben' parçasını seslendirdiği videoyu "Sezon finali eğlencesi müziksiz olur mu?" notuyla Instagram hesabında paylaştı. "Kulaklarımızın pası silindi", "Döktürmüşsün Müge" tarzında yorumlar yapılan paylaşım, beğeni yağmuruna tutuldu.

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