Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi

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Türkiye dış siyasetinin tartışıldığı CNN Türk canlı yayınında Prof. Dr. Mesut Caşın'ın ettiği küfür hem ekran başındaki izleyicileri hem de stüdyodaki diğer konukları şaşkına çevirdi. Caşın'ın hiçbir şey olmamış gibi açıklamalarını sürdürmesi ile program hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve Başak Şengül tarafından sunulan Akıl Çemberi programına konuklardan birinin ettiği küfür damga vurdu.

KÜFRÜ DUYAN ŞAŞTI KALDI

Nedim Şener, Uluç Özülker, Prof. Dr. Mesut Caşın, Dr. Erdoğan Karakuş ve Mete Yarar'ın misafir olarak hazır bulunduğu yayında; Türkiye'nin dış siyaseti masaya yatırıldı. Bu sırada konuklar arasında bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın'ın ettiği küfür herkesi şaşırttı. Caşın, canlı yayında "Yani motordan yana Amerika bizi s...... biz daha çok motorlar yapacağız" ifadelerini kullandı.

KALDIKLARI YERDEN DEVAM ETTİLER

Bu küfür karşısında Sunucu Başak Şengül ve konuklar ne yapacağını bilemezken Caşın açıklamalarına devam etti. Program hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam etti.