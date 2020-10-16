Profesörden dikkat çeken eylem: Yanmış ağacı dakikalarca sırtında taşıdı
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Profesörden dikkat çeken eylem: Yanmış ağacı dakikalarca sırtında taşıdı

16.10.2020 16:23 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:27
Profesörden dikkat çeken eylem: Yanmış ağacı dakikalarca sırtında taşıdı

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, son zamanlarda artan orman yangınlarına dikkat çekmek için ilginç bir eyleme imza attı.

ERZİNCAN Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, son zamanlarda artan orman yangınlarına dikkat çekmek için ilginç bir eyleme imza attı. Geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Bahçeliköy yakınlarında çıkan orman yangınında zarar gören ağaçları sırtında kent merkezine taşıdı. Vatandaşların şaşkın bakışları altında, sırtında yanmış bir ağaçla yürüyen profesör daha sonra ağacı kent merkezinde bir parka dikti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, yurt genelinde son günlerde meydana gelen insan kaynaklı orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla kent merkezinde yine ilginç bir eylem gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde merkeze bağlı Bahçeliköy yakınlarında çıkan orman yangınında zarar gören bir ağacı Cumhuriyet Meydanı'nda sırtına alan profesör, Ordu Caddesi'nde vatandaşların şaşkın bakışları altında dakikalarca yürüdü. Yaklaşık bir saat süren yürüyüşün ardından kent merkezine taşıdığı ağacın üzerinde bir süre sessizce oturdu. Çevresinde biriken kalabalık Kavukçu'nun eylemini meraklı gözlerle izledi. Daha sonra vatandaşların orman yangınlarının zararlarını yakından görebilmesi için yanmış ağacı parka diken Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, orman yangınlarının verdiği zararı insanlara yakından göstermek amacıyla böyle bir eylem gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Meydana gelen zararların görsel görüntüleriyle vatandaşların sık sık düşünmelerini istedim. Bu yangınlar insan kaynaklı, kimi zaman ihmalkarlık, kimi zaman umursamazlık, kimi zamanda terör amaçlı. İster terör amaçlı olsun, isterse farkında olmadan olsun. Yok olan doğa, insanlar ve geleceğimiz. Özellikle çocuklarımızın geleceğidir" diye konuştu.


Profesörden dikkat çeken eylem: Yanmış ağacı dakikalarca sırtında taşıdı
Profesörden dikkat çeken eylem: Yanmış ağacı dakikalarca sırtında taşıdı
Profesörden dikkat çeken eylem: Yanmış ağacı dakikalarca sırtında taşıdı
Profesörden dikkat çeken eylem: Yanmış ağacı dakikalarca sırtında taşıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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