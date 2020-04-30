Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
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Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
30.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:46

Trafik kazası bu kez bir doktorun canını aldı. İstanbul Okmeydanı'nda motosikletiyle seyir halinde olan Doç. Dr. Burak İhsan Erdamar, başka bir araca çarptı. Hastanede hayatını kaybeden doktorun ölümüyle ilgili şoför gözaltına alındı.

Okmeydanı'nda motosikletiyle seyreden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burak İhsan Erdamar park halindeki araca çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan profesör doktor hayatını kaybetti.

DOKTOR ARIZALANAN ARACA ÇARPTI

Kaza, bugün Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda seyir halinde olan Sezer A. isimli sürücünün otomobili arıza yaptı. Aracını yol kenarına çeken A. tamirci çağırarak beklemeye başladı. Bu sırada motosikletiyle seyir halinde olan özel bir hastanede görevli Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Burak İhsan Erdamar aracın park halinde olduğunu fark etmedi. Doktor Erdamar hızla park halindeki araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan doktor Erdamar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ, SÜRÜCÜ GÖZALTINADA

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Prof. Dr. Burak Erdamar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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