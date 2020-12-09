Prof Osman Erk kimdir? Demet ile Alişan konuğu doktor Prof Dr Osman Erk hayatı ve biyografisi!

Ekranların merakla takip edilen programlarından olan Demet Alişan ile Sabah Sabah programına bugün Prof Osman Erk konuk oluyor. Seyirciler Prof Osman Erk kimdir, kaç yaşında? Osman Erk mesleği nedir? Osman Erk hangi dalın doktoru? gibi soruların cevaplarını araştırıyor.

Prof. Dr. Osman Erk hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Prof. Dr. Osman Erk kimdir?

PROF. DR. OSMAN ERK KİMDİR?

İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı ve İç Hastalıkları Profesörü olan Prof. Dr. Osman Erk, 1961 yılında Bursa'da doğdu, 1978 yılında Bursa Erkek Lisesi'nden, 1984 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

Mecburi hizmet görevi ve askerlik sonrası 1987 yılında İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda İhtisasa Başladı ve 1990 yılında İç Hastalıkları Uzmanı olarak görevine devam etti. 1996 yılında İç Hastalıkları Doçenti, 2002 yılında İç Hastalıkları Profesörü olmaya hak kazandı. 2002 yılından beri İstanbul Tıp Fakültesi'nde İç Hastalıkları Profesörü olarak görevine devam eden Prof. Dr. Osman ERK uzun yıllar Acil Dahiliye Bölüm Başkanlığı görevini yürüttü. Prof. Dr. Osman ERK halen Acil Dahiliye servisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

2002 yılında "Acil Metabolik Hastalıklar" ve 2014 yılında "Vaka Sunumları ile Acil Metabolik Hastalıklar; asitbaz, elektrolit denge bozuklukları; hematolojik parametreler; şoklar; bazı onkolojik aciller; akut faz reaktanları" ve 2016 yılında "Sağlığını Yeniden Keşfet"adlı yayınlanmış tıp kitapları bulunan Prof. Dr. Osman ERK'in yurt içi ve yurt dışı hakemli dergilerde yayınlanmış, yurt içi ve yurt dışı kongrelerde bildirilmiş 390 çalışması bulunmaktadır. Son 10 yıldır çevresel ve içsel toksinler, beslenme, yaşam tarzı ve kronik hastalıklar arasındaki iç içeliğe yoğunlaşan Prof. Dr. Osman ERK sağlık, beslenme, toksinler ve kronik hastalıklar konularında çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazarak, konferanslar vererek ve televizyon programlarına çıkarak bu konularda farkındalık yaratma ve bilinçlendirme çalışmalarına devam etmektedir. Prof. Dr. Osman ERK evli ve bir çocuk babasıdır.