Özden Zeynep Oktav kimdir

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ÖZDEN ZEYNEP OKTAV KİMDİR?

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde akademik faaliyetlerini devam ettirmektedir. Özden Zeynep Oktav Geçmişten günümüze Türkiye ve Ortadoğu İlişkileri üzerine çok sayıda makale kaleme almıştır. 2013 yılında Tübitak bursu ve 2011 yılında YÖK bursu ile Cambridge ve St. Andrews üniversitelerinde misafir araştırmacı olarak faaliyetlerde bulunmuştur.

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