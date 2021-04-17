Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında İstanbulluları uyardı! Yağmur geliyor
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Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında İstanbulluları uyardı! Yağmur geliyor

Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında İstanbulluları uyardı! Yağmur geliyor
Haberler.com - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için pazartesi gününe dikkat çekerek "Yağışlara dikkat etmemiz lazım. Kuvvetli bir yağış gözüküyor" açıklamasını yaptı.

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Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunarak İstanbul'da pazartesi günü kuvvetli yağışın etkili olacağını açıkladı.

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamalarından satır başları:

"Yağmurlar genellikle gök gürültülü olacak, İstanbul'da yarından itibaren gök gürültülü olacak. Bugün İstanbul ve Trakya'da sıcaklıklar biraz düşük ama yarından itibaren bahar değerlerine geliyor. Pazartesi günkü yağışa dikkat etmemiz gerekiyor, kuvvetli bir yağış bekleniyor.

"DOLAŞIRKEN MASKEMİZİ ÇIKARMAYALIM"

Güney bölgelerde, İç Ege'de Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar var, fırtınaya gidebilecek kadar rüzgar var. Afrika'dan toz geliyor, bu da önemli... Kısıtlama var ama dolaşırken maskemizi kesinlikle çıkarmayalım. Güney Ege'de bugün ve yarın için çamur yağma ihtimali var.

"DOLU İHTİMALİ DE VAR"

Pazartesi gününden itibaren yağışlara dikkat etmemiz lazım. Kuvvetli bir yağış gözüküyor, sıcaklık da yükseldiği için gök gürültülü sağanak yağışlar, yıldırım, şimşek ve hatta dolu ihtimali de var.

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