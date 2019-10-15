Prof. Dr. Mercin, Büyük Taarruz 'un 100. Yıl Kutlamaları Komisyonu Başkanı oldu

15.10.2019 10:39

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Levent Mercin, Büyük Taarruz 'un 100. Yıl Kutlamaları Proje Önerileri Komisyonu Başkanlığı'na seçildi.



Afyonkarahisar Valiliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Kurul Sanat Dalları Konseyi'nin toplantısı için bu kente giden Levent Mercin, etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen Türkiye'deki Güzel Sanatlar ve Konservatuvar Müdürlüklerinin Sorunları ve Büyük Taarruzun 100. Yılı Kutlamaları Proje Önerileri çalıştaylarına katıldı. Mercin, ikinci çalıştayda Büyük Taarruz'un 100. Yılı Kutlamaları Proje Önerileri komisyon başkanlığına seçildi.



Komisyon başkan olarak, konsey üyelerine bir de proje önerileri sunumu yapan Mercin, 2022 yılında kutlanacak olan Zafer Bayramımızın 100. yılının daha etkin ve yaygın etkisinin, ancak güç birliği yapılarak gerçekleştirilebileceği ve farkındalık sağlayabileceğini belirtti.



Dekan Vekili Mercin, ayrıca Büyük Taarruz 'un 100. Yılı Etkinliklerinde Kütahya başta olmak üzere, Uşak ve İzmir'in de bu etkinliklerde yer alması gerektiğini ifade etti. Komisyonda ayrıca içerisinde özgün ve yenilikçi proje önerilerinin de bulunduğu 43 proje önerisinin değerlendirme sürecinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve İzmir Valilikleri ile Üniversitelerinin iş birliği içerisinde olması kararı alındı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA