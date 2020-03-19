Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan Radyo Ege Kampüs'e konuk olacak Ege Üniversitesi (EÜ) Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) bünyesinde 100.8 frekansıyla yayın yapan Radyo Ege Kampüs'ün A Plus Güncel programında "Yeni Koronavirüs" konusunu masaya yatırıyor.

Programa, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan konuk oluyor. Programda,Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan,Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak tanımlanan Covit-19-Yeni Koronavirüsü anlamak ve korunma önlemlerini uygulayabilmek için yanlış bilinen veya bilinmesi gerekenleri anlatacak. Ayrıca, hangi belirtiler bizi sağlık kuruluşuna yönlendirmeli?Kimler test yaptırmalı? Covit-19 daha önce gerçekleşen salgınlardan farklı mı? Evde hastamız varsa, bakımı nasıl yapılır? Hijyen evde nasıl sağlanabilir? Korona'nın aşısı var mı? Ülkemizde alınan önlemler neler? Covit-19 infeksiyonundan birey ve toplum olarak korunmak mümkün mü? sorularına yanıt verilecek.

Leyla Özgür'ün hazırladığı,Kadir Islah'ın teknik yönetmenliğini yaptığı program, 19 Mart 2020 Perşembe günü (Bugün)saat 10.30'da dinleyicilerle buluşacak.

Kaynak: Bültenler