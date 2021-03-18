Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir?

Çağla ile Yeni Bir Gün programına sık sık konuk olan ve sağlık alanında önemli açıklamalardan bulunan Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi aynı zamanda YÖK Genel Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer hayatı ve biyografisi nedir?

Çağla ile Yeni Bir Gün programına sık sık konuk olan ve sağlık alanında önemli açıklamalardan bulunan Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi aynı zamanda YÖK Genel Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. MEHMET MURAT TUNCER KİMDİR?

M.Murat Tuncer 1956 yılında Kayseri'de doğdu. 1974 yılında Kayseri Lisesi'ni birincilikle bitirdi. 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. 1981 yılında Tıp Fakültesi'nden dereceyle mezun oldu.1981-1982 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Yöneticiliği yaptı.1982-1986 yılları arasında İç Hastalıkları İhtisasını tamamladı.

1986-1987 yıllarında Sivas Askeri Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak askerlik görevini ifa etti. 1988-1989 da Kanada Toronto'da Wellesley Hospital Gastroenteroloji Kliniği'nde Diagnostik ve Terapötik Endoskopi ve Endoskopik Onkoloji konularında "Observer" olarak bulundu.1989'da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda başasistan olarak göreve başladı.1991 yılında Gastroenteroloji Yan Dal uzmanlığını tamamladı.Aynı yıl Üniversite Doçenti ünvanını aldı.1987'de profesörlüğe yükseltildi.

Muhtelif bilimsel dergilerde yayınlanmış 120'den fazla makale ile 57 adet poster ya da oral prezantasyon şeklinde bildiri ile birlikte toplam 157 'den fazla bilimsel yayını bulunmaktadır.

Evli 2 çocuk babasıdır.

Halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesidir. Yunus Söylet'in istifası ile boşalan YÖK üyeliğine Eylül 2012'de atanmıştır. Halen YÖK Genel Kurulu üyesidir.