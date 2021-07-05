Prof. Dr. Mehmet Ceyhan aşı karşıtlarına ateş püskürdü: Bu salgın böyle bitmez

Salgının başından beri yaptığı çarpıcı yorumlarla tanınan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Ceyhan, "Google üniversitesinden mezun olduklarını düşünerek o zaman bu salgın bitmez" dedi. Ceyhan, insanların aşıya karşı aklının çelinmesinin de büyük vebal olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgınının başından bu yana yaptığı yorumlar nedeniyle kimi kesim tarafından sevilen kimi kesim tarafından da eleştirilen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kanal D Haber'de salgının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GOOGLE ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN OLANLARLA SALGIN BİTMEZ"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kulaktan dolma bilgilerle yapılan yorumlara adeta ateş püskürdü. Aşı konusunda herkesin uzman kesildiğini söyleyen Ceyhan, "Google üniversitesinden mezun olduklarını düşünerek o zaman bu salgın bitmez bak. 6 sene tıp fakültesi, 4 yıl bir ilgili bir branşta ihtisas bunun üzerine 3 yıl yüksek ihtisas, nereden bakarsanız bakın 25 seneden önce olmaz. Bir insanın aklını çelersiniz, zarar görür hayatını kaybeder ve bunun vebaliyle uyuyamazsınız" dedi.

"AŞILANMAMAK DAHA BÜYÜK SORUNLARA NEDEN OLUR"

Ceyhan, aşı olmayan insanların vebal altına girdiğini belirterek, "Arada eğer aşı olmayanlar varsa hızlıca orada aynı virüs bir kişiden öbürüne ondan öbürüne derken 20 defa bulaş gösterirse mutlaka bir ya da birkaç mutasyona uğruyor. Ve o aşı olmayanlar insanların dükkanlarının geç açılmasına insanların dükkanlarının iş yapmamasına belki bir süre sonra tekrar kapanmasına en büyük neden teşkil edecek" ifadelerini kullandı.