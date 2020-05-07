Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz
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Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz

Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz
07.05.2020 21:19 | Son Güncelleme: 07.05.2020 21:32

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, ikinci koronavirüs dalgası konusunda vatandaşları uyardı. Salgının ikinci dönemi olan kontrollü sosyal hayatın dikkatli yürütülmesi gerektiğini belirten Kemalettin Aydın, "Yeni normallerimizden vazgeçip eski normallerimize dönersek kendimiz ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz" dedi.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, 24 TV ekranlarında koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULADIĞIMIZDA VAKALARI KONTROL EDEBİLİYORUZ"

İçişleri Bakanlığınca başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 şehirde 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından artan vaka sayıları ile ilgili değerlendirmede bulunan Kemalettin Aydın, "Yasağın bitmesinin hemen ardından pazartesi ve salı günü nasıl bir kalabalık olduğunu hepimiz gördük. Peki bu kadar geriye gidince bugüne nasıl yansıması lazım? Evet o 4 gün tatil yaptığımız dönemin ortalama 8 gün sonra verilerine baktığımız zaman bizim önümüze 2 bin 800, bin 983, 2 bin ve bin 670 olarak karşımıza geldi. Ancak o 4 günden sonra pazartesi ve Salı normal hayatımızı yaşayınca onun yansıması 8 gün sonra karşımıza, evvelsi gün bin 832, dün 2 bin 253 ve bugünde bin 977 olarak geldi. Biz şunu görüyoruz; sokağa çıkma kısıtlaması uyguladığımızda sayıyı ve rakamı kontrol edebiliyoruz. Arkasından normal yaşama döndüğümüzde bunun karşılığında 2 bin 200'lere kadar bir rakamla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın

"İKİNCİ AŞAMADA İKİNCİ DALGAYI YİYEBİLİRİZ"

Sosyal yaşamla birlikte vatandaşların değil, hayatın normalleşmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Biz yeni normallerimizle devam edeceğiz. Buna dikkat etmezsek, ki bugün, dün ve ondan önceki gün İstanbul'un trafiği ve kalabalığı yüzde 75'lere ulaştı. Bugün de İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı da görünce, bu kalabalıklar bize enfeksiyonu kontrol etmekte zorluklar oluşturuyor. Biz ikinci döneme geçmemize rağmen, hayatı kontrol etmez, mart başındaki normallere dönersek ikinci dönemi yine yüksek iki bine yakın rakamlarla geçiririz. Hem sokağa çıkma yasağını hem de kontrollü sosyal hayatı dikkatli götürmemiz gerekli. Yeni normallerimizden vazgeçip eski normallerimize dönersek kendimiz ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz

Güncel Manşet

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