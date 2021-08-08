Prof. Dr. Işık Tarakçoğlu, Denizli'de otele dönüştürülen doğduğu konağın misafiri oldu
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Prof. Dr. Işık Tarakçoğlu, Denizli'de otele dönüştürülen doğduğu konağın misafiri oldu

Prof. Dr. Işık Tarakçoğlu, Denizli'de otele dönüştürülen doğduğu konağın misafiri oldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Kültür Sanat

Denizli'nin Buldan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek butik otel olarak hizmete açılan tarihi Tarakçı Konağı'nda doğan Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu, 80 yıl sonra dünyaya geldiği odada konakladı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek butik otel olarak hizmete açılan tarihi Tarakçı Konağı'nda doğan Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu, 80 yıl sonra dünyaya geldiği odada konakladı.

Buldan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Buldan'da 1926-1930 ve 1934-1938 döneminde belediye başkanlığı yapan Talat Tarakçı'nın oğlu Prof. Dr. Işık Tarakçıoğlu ile torunu Aytül Tarakçıoğlu'nun, belediye başkanı Mustafa Şevik'in davetlisi olarak Buldan'a geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Tarakçıoğlu, bu fırsatın kendisine çok güzel bir doğum günü hediyesi olduğunu belirtti. Bundan 80 yıl 1 ay önce dünyaya geldiği odada konaklamasının kendisini çok duygulandırdığını aktaran Tarakçıoğlu, "Bu her kula nasip olmaz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik de belediyecilik açısından Buldan'ın ufkunu açan önemli isimlerinden Talat Tarakçı'nın oğlunu Buldan'da ağırlamaktan onur duyduğunu, otelin Buldan'ın ilk butik oteli olarak hizmet vereceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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